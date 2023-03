Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Delphine von Sachsen-Coburg lässt alle royale Zurückhaltung fallen. Die nicht-eheliche Tochter des früheren belgischen Königs Albert II. tritt in der flämischen Show „Dance with the stars“ auf. Darf die das?

Das belgische Königshaus ist „not amused“. Für Stirnrunzeln sorgt Prinzessin Delphine. Die 53-Jährige hat den Palast in Brüssel jüngst überraschend