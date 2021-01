Erstmals in ihrer mehr als 80-jährigen Geschichte hat die Moskauer U-Bahn nun auch Zugfahrerinnen. Die Verkehrsbetriebe der russischen Hauptstadt gaben am Sonntag die Einstellung der ersten Frauen als Zugfahrerinnen im U-Bahn-Netz bekannt. Dies wurde durch eine Änderung des Arbeitsrechts möglich: Dadurch wurde die Liste der Berufe, in denen nur Männer arbeiten dürfen, von 456 auf etwa 100 gekürzt.

Körperlich anstrengend

Die Moskauer U-Bahn wurde 1935 eingeweiht und war ein Stolz der früheren Sowjetunion. Frauen durften in Russland bislang unter anderem deshalb keine U-Bahnen fahren, weil der Beruf für sie körperlich zu anstrengend sei. Die Moskauer Betriebe hielten dem nun entgegen, dass sich dies dank der Automatisierung geändert habe. Auch die staatliche russische Bahngesellschaft will in diesem Jahr mit der Einstellung von Fahrerinnen beginnen.

Ganz von den Klischees lassen konnte die Moskauer Metro aber offensichtlich nicht. Zum Dienstbeginn der Frauen brachte sie eine Barbie in Uniform auf den Markt. Immerhin steht aber auf der Verpackung: Du kannst alles erreichen.