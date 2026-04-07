Deutschlands betagtester Baum wächst so gerade noch in der Bundesrepublik. Es handelt sich um eine Eibe, die es wohl auf 1100 Jahre bringt. Oder ist sie sogar noch älter?

Deutschlands ältester bekannter Baum steht im bayerischen Allgäu unweit der Grenze zu Österreich. Darauf weist die Deutsche Dendrologische Gesellschaft hin, ein Expertenverband für Gehölzkunde mit Sitz im schleswig-holsteinischen Ahrensburg. Nach ihren Angaben handelt es sich um eine Eibe bei Steibis im Oberallgäu, die „glaubhaft 1100 Jahre alt sein dürfte“ und damit der älteste derzeit bekannte Baum Deutschlands wäre. Der Stammumfang der sogenannten „Ureibe“ beträgt 5,10 Meter. Damit sei sie zugleich die dickste bekannte Eibe in Deutschland.

Der Baum wächst auf einer beweideten Alpwiese in etwa 1100 Metern Höhe an der Nordseite der Hochgrat-Bergkette. Sein Standort liegt auf einem Nordwesthang nahe der Höhenverbreitungsgrenze für Eiben in den Alpen, die bei etwa 1300 Metern liegt. Dort bekommt der Baum nach Angaben der Experten im Winterhalbjahr kaum Sonne. Zudem sei es deutlich kälter als auf Südhängen in vergleichbarer Höhe. Umso bemerkenswerter sei es, dass die Eibe dort über viele Jahrhunderte überlebt habe und noch immer in gutem Zustand sei.

Für die Altersbestimmung untersuchten Fachleute die Jahrringe eines elf Zentimeter langen Bohrspans aus dem Stamm. Daraus lasse sich das Alter näherungsweise berechnen: Demnach könnte die Eibe auch „erst“ 900 Jahre alt sein, möglicherweise aber sogar bis zu 1300 Jahre. Im Juni soll die Eibe offiziell als „Nationalerbe-Baum“ ausgerufen werden.