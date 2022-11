Jonathan ist die älteste Schildkröte der Welt. Er hat zwei Weltkriege erlebt und den Bau des ersten Wolkenkratzers. Auf der Insel St. Helena im Südatlantik feiert das Tier nun seinen 190. Geburtstag.

Älteste Schilköte der Welt

Am liebsten grast Jonathan im Garten, nimmt ein kühles Bad oder schläft im Schatten der Bäume. Jonathan ist, wie offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigt, die älteste Schildkröte der Welt. Seit dem vorletzten Jahrhundert lebt er auf der Insel St. Helena, ein britisches Protektorat vor der Westküste Afrikas. Als Wahrzeichen der Insel feiert er dort vom 2. bis 4. Dezember seinen 190. Geburtstag.

Paarung gehörte zu seinen Lieblingsaktivitäten

Jonathan, der zur Unterart der Seychellen-Riesenschildkröten (Aldabrachelys gigantea hololissa) gehört, wohnt mit drei weiteren Riesenschildkröten – David, Fred und Emma – im Garten des Gouverneurssitzes von St. Helena, ein auf einem erloschenen Vulkan stehender Kolonialbau im georgischen Stil. Einst gehörte die Paarung mit Emma zu Jonathans Lieblingsaktivitäten, erzählt Jonathans Pfleger, Tierarzt Joe Hollins, der mit vollem Namen eigentlich auch Jonathan heißt. Doch im fortgeschrittenen Alter sei Jonathan zu einem „gemächlichen, älteren Gentleman“ geworden, der gern seine eigenen Wege gehe.

Er lebt auf St. Helena

Jonathan lebt seit 1882 auf der 121 Quadratkilometer großen Insel mit ihren knapp 4500 Einwohnern. Rund 60 Jahre zuvor starb hier Napoleon, der nach St. Helena verbannt worden war.

Die Schildkröte war ein Geschenk für den Briten Sir William Grey-Wilson, der später Gouverneur von St. Helena wurde (1890 – 1897). Seitdem lebt Jonathan im Garten der Residenz, in der er mehr als 30 Gouverneure kommen und gehen sah.

Jonathans genaues Geburtsdatum kennt niemand, doch dass er mindestens 190 Jahre alt ist, beweisen ein historischer Brief und ein Foto. Das Schreiben aus dem Ankunftsjahr zeigt, dass Jonathan als „ausgewachsenes Tier“ landete. Auch auf einem zwischen 1882 und 1886 auf der Insel aufgenommenen Foto kann man anhand des Panzerdurchmessers erkennen, dass Jonathan bei seiner Ankunft bereits ausgewachsen war. Für Schildkröten kommt dies Experten zufolge einem Mindestalter von 50 Jahren gleich.

Lange galten Riesenschildkröten als Delikatesse

Eigentlich sei die durchschnittliche Lebenserwartung seiner Artgenossen 150 Jahre, erzählt Hollins, doch Jonathan sei ein Überlebenskünstler. Viele Jahrzehnte lang galten Riesenschildkröten als Delikatesse, besonders unter Seefahrern. Die Tiere waren nahrhaft, einfach einzufangen und konnten an Deck leicht aufeinandergestapelt werden, so Hollins.

Jonathan ist Symbol für Beständigkeit

Jonathan hat seit seiner Geburt (geschätzt 1832) Weltkriege, acht Monarchen auf dem britischen Thron und 40 US-Präsidenten erlebt. Seine Geburt liegt vor dem Druck der ersten Briefmarke (1840), dem Bau des ersten Wolkenkratzers (1885) und der Fertigstellung des Eiffelturms (1887).

„Für uns ist Jonathan ein Symbol für Beständigkeit und Überleben. Er hat Kriege und Seuchen kommen und gehen, Imperien wachsen und fallen sehen, auch wenn er selbst nichts davon weiß“, sagt Hollins. „Er gibt uns Hoffnung, dass etwas trotz der Brutalität der Menschheit auf unserem Planeten überleben kann.“

Blind und Geruchsinn verloren

Seit zwölf Jahren kümmert sich Hollins um den etwa 180 Kilogramm schweren Jonathan. Mit 65 Jahren ist Hollins grade mal ein Drittel so alt wie sein Patient. Der Tierarzt stellt sicher, dass Jonathan ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu sich nimmt. Einmal die Woche füttert er ihn mit der Hand mit seinen Lieblingsleckereien: Gurken, Salatblätter, Karotten, Äpfel, Bananen und Guave. „Ich liebe Jonathan, aber was die Gegenliebe angeht, bin ich realistisch. Er sieht mich einfach nur als Essenslieferanten“, sagt Hollins.

Jonathan ist inzwischen blind und hat seinen Geruchssinn verloren. Sein Gehör sei aber hervorragend, erzählt Hollins. Jonathan erkenne den Pfleger an der Stimme und verbringe überhaupt gern Zeit unter Menschen. Wenn er Besucher höre, komme er oft angelaufen, lasse sich streicheln und fotografieren, sagt Hollins. Auch liebe er die Geräusche des angrenzenden Tennisplatzes – oft stehe Jonathan für lange Zeit an der Umzäunung und lausche den Stimmen und dem Aufschlagen der Bälle.

Eine Ikone

Für die Bewohner von St. Helena ist Jonathan zur Ikone geworden. Eine 5-Penny-Münze trägt bereits sein Ebenbild, mit der Inschrift „Jonathan, die Riesenschildkröte“. Teil der Geburtstagsfeierlichkeiten im Dezember ist die Herausgabe einer Jonathan-Briefmarke. Für das Fest hat die Tourismusbehörde über drei Tage Veranstaltungen geplant. Besucher erhalten zum Andenken eine offizielle Urkunde mit Jonathans Fußabdruck, signiert vom Gouverneur. Wer nicht persönlich dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich per Live-Stream in den Garten zuzuschalten, um einen Einblick in Jonathans tägliches Leben zu erhalten. Joe wird Jonathan dabei natürlich sein Lieblingsgemüse füttern.