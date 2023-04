Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abzug von US-Soldaten aus Deutschland? Aber gerne doch, sagen viele Bürger. Für sie ist der frühere Schutz Folklore geworden. Eine strategische Debatte wird aber nicht geführt.

In dieser Woche, am 75. Jahrestag des Abwurfs der ersten Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima, haben in Büchel in der schönen Eifel Demonstranten die Zufahrt zum Fliegerhorst des