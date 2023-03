Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnelltests, vor allem, wenn sie nicht täglich gemacht werden, sind zu unzuverlässig. Besser wäre eine konsequente Maskenpflicht in der Schule.

Das Volk beruhigen und es mit Aktionismus in Sicherheit wiegen, ist ein alter Eckpfeiler der Politik. In der Moderne ist noch dazugekommen, das Ganze mit Regelungen zu unterfüttern, die so unüberschaubar sind, dass irgendwann keiner mehr durchblickt, was jetzt eigentlich richtig und was falsch ist. Jüngstes Beispiel: die Teststrategie des Landes Rheinland-Pfalz in den Schulen.

Wie oft man anlasslos, also ohne Infektionsfall, Abstriche nimmt, wird von Mainz festgemacht an der Warnstufe im Land. Die orientiert sich an der Inzidenz, den Krankenhauseinweisungen und der Intensivbettenauslastung. Schüler entwickeln zwar in der Regel keine schweren Covid-Verläufe. Weil aber viele von ihnen noch nicht geimpft sind, können sie das Virus in die Familien tragen. Das dort auf Risikogruppen trifft, die die Warnstufe nach oben treiben. Was aber erst dann häufigere Tests in den Klassenzimmern auslöst, wenn es zu spät ist. Eigentlich muss in den Klassenzimmern von vornherein engmaschig kontrolliert werden.