Sie sollten es einfach lassen, Bund und Länder. Mit ihren Versuchen, einheitliche Anti-Corona-Regeln zu schaffen, stiften sie Verwirrung.

Immerhin, man könnte gute Argumente in die Diskussion werfen für ein einheitliches Bund-Länder-Regelwerk im Anti-Corona-Kampf. Man könnte zum Beispiel sagen: Einheitliche Regeln fördern die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Es ist in der Tat plausibel kaum zu erklären, warum ein Ludwigshafener, der sich ein paar Tage in Berlin-Mitte aufgehalten hat, nach seiner Rückkehr in Quarantäne muss, ein Mannheimer dagegen nicht.

Doch die allmonatlichen Auftritte von Bund und Ländern sowie die Vermittlung der Gesprächsergebnisse grenzen zunehmend an Lächerlichkeit. Denn ein einheitliches Regelwerk kriegen sie – erstens – aller Beteuerungen zum Trotz regelmäßig nicht zustande. Stattdessen herrscht mehr Verwirrung als Klarheit, was der Akzeptanz von Regeln abträglich ist.

Es mangelt nicht an Regeln

Es ist – zweitens – fraglich, warum es ein solches einheitliches Regelwerk bei dem sehr unterschiedlichen Infektionsgeschehen überhaupt geben sollte.

Viel sinnvoller wäre es, mehr über das Infektionsgeschehen herauszufinden, die Gesundheitsämter besser auszustatten und die bestehenden Regeln umzusetzen.

Denn an Regeln mangelt es nicht. Wenn in Berlin bei Restaurantbesuchen regelmäßig sanktionslos weder Namen noch Adressen abgefragt oder massenweise offensichtliche Witznamen („Mickey Mouse“) angegeben werden, ist ein Umsetzungsdefizit unschwer zu erkennen.