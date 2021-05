Wir leben in einer Schaufenster-Gesellschaft, in der jeder das Beste von sich ausstellt. Aber ausgestellt werden auch unsere Fehler.

Der Pranger gehört zu den empfindlichsten Strafen, die man über Menschen verhängen kann. Das wusste man schon im Mittelalter. Der Delinquent wird zwar nicht physisch eingekerkert, aber sozial – quasi angekettet an seinen eigenen Fehltritt. In Zeiten des Internets und der Suchmaschinen hat der Pranger sich räumlich und zeitlich ausgeweitet: Es ist, als stehe man lebenslang am Schandpfahl – und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit.

Es ist jetzt sechs Jahre her, dass der Europäische Gerichtshof ein epochales Urteil fällte und quasi ein neues europäisches Grundrecht aus der Taufe hob: das Recht auf Vergessenwerden. Es machte sofort Karriere und wurde vor vier Jahren in die Europäische Datenschutzgrundverordnung geschrieben. Es ist gut, dass es dieses Recht gibt. Aber es gilt nicht grenzenlos. Das haben in den vergangenen Jahren mehrere hohe Gerichte festgestellt, und die beiden Entscheidungen, die der Bundesgerichtshof am Montag aussprach, reihen sich da ein. Klar, ein Betroffener leidet unter Negativberichten, sei es zu Verfehlungen, zu unternehmerischen Fehlschlägen oder sonstigen Tiefpunkten in seinem Lebenslauf. Doch die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, informiert zu sein, was ist und was war. Zum Beispiel, ob ein Politiker unlauter handelte, ob ein Manager Geld in den Sand setzte und ob der örtliche Verein mit seiner Kasse richtig umzugehen wusste.

Das Internet potenziert die Ruf-Verletzung

Schema F hilft da nicht weiter, die Balance muss in jedem Einzelfall gefunden werden. Das ist im Grunde nichts Neues. Neu ist allenfalls, wie sehr das Internet jede Ruf-Verletzung potenziert. Weil Suchmaschinen mit einem Klick Dinge ans Licht zerren, die ansonsten in den Pressearchiven vor sich hingestaubt wären. Weil selbst im hintersten Texas noch aufzurufen ist, was jemand in Wanne-Eickel einst Unrühmliches gesagt oder getan hat. Und: Weil zunächst einmal alles ins Netz gelangen kann, ob es stimmt oder nicht.

Was in einem Fall vor dem Bundesgerichtshof landete, kommt hundertfach vor im Netz: Eine Firma verbreitet negative Informationen über eine andere. Klärt sie im Sinne der Kunden auf? Oder will sie der Firma nur das Geschäft erschweren, sie gar erpressen? Kurz: Stimmt’s oder wirft da nur jemand mit dem Schmutz des Verdachts? Der Bundesgerichtshof will nun vom Europäischen Gerichtshof wissen, wer in der Pflicht ist: ob der Antragsteller Belege für die Unwahrheit liefern oder ob Google selbst prüfen muss – was für den Konzern ins Geld ginge.

„Vergissmeinnicht“ und „Vergiss mich“

Wir leben in einer Schaufenster-Gesellschaft, in der jeder von sich das Beste ausstellen will. Das ist kein Wunder: Globalisierung, Internet, soziale Netzwerke haben sowohl Geschäftsbeziehungen als auch private Bekanntschaften auf Distanz ermöglicht, die nicht mehr auf der Grundlage des direkten Erlebens stehen. So verwenden heute Teenager Stunden auf das perfekte Instagram-Selfie, kämpfen Hotels, Ärzte, Lehrer einen ständigen Kampf gegen bösartige „Kunden“-Bewertungen. Im Kampf um Aufmerksamkeit schreien Millionen Stimmen „Vergissmeinnicht“. Das „Vergiss mich!“, der Wunsch, alles Negative aus dem Schaufenster zu räumen, ist davon die Kehrseite.

Es muss auch in Zeiten des Internets die Chance geben, Irrtümer und Fehler hinter sich zu lassen. Neuanfang ist Menschen sonst kaum möglich. Andererseits aber soll uns niemand im virtuellen Welt-Showroom ohne weiteres eine blütenweiße Weste vorgaukeln. Was also ist die Verfallsfrist eines Fehlers? Der Bundesgerichtshof sagte am Montag jedenfalls in einem Fall: Neun Jahre sind noch nicht genug.

