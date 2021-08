Annalena Baerbock taugt nicht zur Kanzlerin, weil sie über keine Regierungserfahrung verfügt? Das Argument verfängt nicht recht. Am Ende kommt es auf Person und Profil an.

Annalena Baerbock ist lieb und nett, aber als Kanzlerin völlig ungeeignet. Ihr fehlt die Regierungserfahrung, ohne die in dem großen Deutschland kein Staat zu machen ist. So klingt der anschwellende Bocksgesang aus manchen Wohnzimmern, in denen sich das Volk Gedanken macht, was denn nun in der Nach-Merkel-Zeit werden soll.

Es ist ein fadenscheiniges Pseudo-Argument, das nichts über die fachliche Kompetenz der Kandidatin aussagt. Wer Deutschland regieren soll, entscheiden die Bürger anhand der Personen und Programme, die zur Wahl stehen. Gerade nach den düsteren Erfahrungen mit der Pandemie-Politik ist zu hinterfragen, ob Regierungserfahrung ein Wert an sich ist.

Prüfen wir also: Ursula von der Leyen, eine der regierungserfahrensten deutschen Politikerinnen, hat die Bundeswehr in einem zweifelhaften Zustand hinterlassen, bevor sie als EU-Kommissionschefin den Corona-Impfstoff mehr tröpfeln als fließen ließ. Peter Altmaier lernte im Kanzleramt das Regierungshandwerk gründlich, doch die Corona-Hilfen an die darbenden Unternehmer bekommt er nicht in den Griff. Und über die Regierungskünste von Maut-Magier Andreas Scheuer, der die Steuerzahler um Millionen prellte, deckt man lieber den Mantel des Schweigens.

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Es geht hier nicht um eine Wahlempfehlung, sondern darum, ein vorgeschobenes Argument zu entlarven. Worauf kommt es beim Regieren wirklich an? Auf klare Ziele, auf die Entschlossenheit, diese zu erreichen, auf die Fähigkeit, Kompromisse zu schmieden und gegensätzliche Standpunkte zu moderieren. Wer jahrelang einen Flohzirkus namens Grüne so unspektakulär dressiert hat wie Baerbock, dürfte sich auch in einem Streit mit Wladimir Putin nicht so leicht unterbuttern lassen.

Vielleicht ist es ja Zeit für einen frischen, unverbrauchten Blick auf die Herausforderungen der Nach-Corona-Jahre. Vielleicht sind sie besser zu meistern von Leuten, die Lebenserfahrung statt Regierungsroutine mitbringen und Probleme nicht exklusiv aus der Perspektive von Dienstwagen und Kabinettsrunden anpacken.