Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Krisen legen nicht nur Schwachstellen in der Gesellschaft bloß, sondern auch in Beziehungen. Die Pandemie könnte also zu mehr Trennungen führen. Das muss nicht von Übel sein. Ein Plädoyer.

Eine aktuelle Umfrage klingt alarmierend: Demnach könnte sich die Anzahl der Scheidungen dieses Jahr um ein Fünffaches erhöhen. Denn infolge der Corona-Einschränkungen waren