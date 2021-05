Während die Welt gebannt auf das Coronavirus starrt, bahnt sich die Pandemie der Zukunft bereits an: Ende Juni meldete China ein neues Schweinegrippevirus, G4, das auch den Menschen infiziert. Die Chinesen, stöhnten viele. Falsch: Die Seuche lauert mitten unter uns.

In Europa werden übers Jahr 150 Millionen Schweine aufgezogen. Das Friedrich-Loeffler-Institut wies jetzt Grippeinfektionen in über 56 Prozent der 2500 untersuchten Zuchtbetriebe nach. Die Massentierhaltung ist ein Schnelllabor der Evolution: Viele Erregerstämme tauschen hier auf engstem Raum Erbgut aus; sie tragen Vogel-, Schweine- und Menschengrippe-Gene. Das Risiko ist hoch, dass eins dieser Superviren den Artensprung schafft und sich von Mensch zu Mensch verbreitet.

So fand die Loeffler-Studie Schweinegrippeviren mit Mpdm-Segment am zweithäufigsten. Mpdm erhöht die Übertragungswahrscheinlichkeit auf den Menschen und scheint in den Mastbetrieben zuzulegen. Außerdem entdeckten die Forscher Erreger mit einer „beachtlichen“ Resistenz gegen das antivirale menschliche Eiweiß MxA. Das ist erstaunlich, weil die MxA-Resistenz einen hohen Preis für Viren hat: Sie büßen an Fitness ein.

Doch in den Grippebrutkammern von Europas Schweinezüchtern ist es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Hürde genommen sein wird. Die Wissenschaftler jedenfalls warnen davor, dass mit der Massentierhaltung ein „wichtiges Reservoir“ an gefährlichen Erregern herangewachsen sei.

Einer der entdeckten MxA-resistenten Stämme konnte sich über Aerosole, also wie das Coronavirus durch die Luft, bewegen. Das zeigten Versuche mit Frettchen, deren Influenza-Verläufe den menschlichen sehr ähnlich sind, weshalb sie als Modellorganismus herhalten müssen.

Ironischerweise lassen diese Befunde hoffen: Dass sich für das Tierwohl bald nicht mehr nur eine kleine Minderheit interessiert, weil die Billigfleischproduktion die eigene Gesundheit gefährdet. Dann wäre der menschliche Egoismus endlich einmal die Triebfeder, dass sich auch für die Schwachen etwas ändert.