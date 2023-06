Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dortmund ist Tabellenführer, weil sich das Team verbessert und weil es Glück hat.

Nun gewinnen sie sogar schon, weil sie Tore mit dem Rücken erzielen – man sollte also meinen, dieser BV Borussia Dortmund von 1909 ist in der Bundesliga nicht mehr aufzuhalten. Das 1:0 in Hoffenheim