Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem starken Ergebnis haben die rheinland-pfälzischen Grünen ihre Spitzenkandidatin Anne Spiegel aufs Schild gehoben. Die Partei versammelt sich im Landtagswahlkampf geschlossen hinter ihr. Die Frontfrau hat dennoch ein Problem.

So wärmend also kann ein rheinland-pfälzischer Grünen-Parteitag sein und so hohe Wahlergebnisse kann er erzeugen: 95 Prozent für die Spitzenkandidatin Anne Spiegel. Was in Rheinland-Pfalz