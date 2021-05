Kaum ein Land ist so verbunden mit Amerika wie Deutschland. Aber die Ära Trump hat das beschädigt. Egal, wie die US-Wahl ausgeht – Zusammenraufen ist Pflicht.

Der Gründer von Heinz Ketchup war der Sohn eines Pfälzers aus Kallstadt. Und ja, auch Donald Trumps Großvater war German-American, ebenfalls aus Kallstadt! Amerika ist uns so nah. Und doch so fremd. Das gilt mehr denn je, seit vor bald vier Jahren ein Deutsch-Amerikaner ins Weiße Haus einzog.

Zwischen Berlin und Washington ist viel Porzellan zu Bruch gegangen. Die Twitter-Attacken des US-Präsidenten und der brüske Kommandoton seines (gewesenen) Statthalters Richard Grenell haben die Transatlantiker in Kanzleramt und Bundestag verstört. Ihre Gefühlslage lässt sich mit enttäuschter Liebe, Fassungslosigkeit und Resignation umschreiben.

Trump-Gegner bewundern Merkel

Laut einer Umfrage des Pew-Instituts sehen nur noch 39 Prozent der Deutschen die USA positiv. Umgekehrt ist es so: Trump-Gegner in Amerika bewundern die deutsche Kanzlerin als Verteidigerin westlicher Werte. Trump-Fans dagegen teilen die Geringschätzung, die ihr Präsident für die Berliner Politik zeigt. Übrigens: Viele dieser Fans sind Deutsch-Amerikaner. 44 Millionen gibt es, sie leben vornehmlich in Bundesstaaten wie Ohio, Iowa oder Pennsylvania, wo es auch am Dienstag wieder knapp werden könnte. 2016 verhalfen sie Trump zum Sieg.

Im Rest der Welt hat Trumps Präsidentschaft zu etwas geführt, das vor einer Generation kaum vorstellbar schien: Nicht die USA gelten als beliebtestes Land des Planeten, sondern Deutschland, so eine Studie der GfK 2017. Im gleichen Jahr sagte Angela Merkel in einem Bierzelt in Bayern: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.“ Gemeint waren die USA, Supermacht seit dem Zweiten Weltkrieg und Geburtshelfer der bundesrepublikanischen Demokratie. Mit Kaugummi und Jazz, später mit Elvis und Hollywood eroberte sie auch die Herzen der Deutschen.

Nie war das Verhältnis ungetrübt

Amerika wurde zum Leuchtturm der Freiheit und Sehnsuchtsort. Aber nie war das Verhältnis ungetrübt, selbst zu John F. Kennedys Zeiten nicht: Streit über atomare Rüstung war ein Dauerbrenner im Kalten Krieg. Amerikas Verbrechen im Vietnamkrieg begründeten einen Anti-Amerikanismus, der sogar Attentate auf US-Einrichtungen motiviert hat, so 1981 in Ramstein, als ein Sprengstoffanschlag der RAF 20 Menschen zum Teil schwer verletzte.

Die Umfragezahlen des Pew-Instituts zeigen auch, dass die Deutschen lieber US-Präsidenten der Demokraten-Partei im Weißen Haus sehen als der Republikaner. 78 Prozent mochten die USA Bill Clintons 1999.

Sympathiewerte: Nie unter 50 Prozent

Infolge des „Kriegs gegen den Terror“ von George W. Bush schwang das Pendel um: 2007 hatten nur noch 30 Prozent ein positives Amerikabild. Unter Barack Obama erholten sich die Imagewerte auf zunächst 64 Prozent. Wegen der Handy-Spionage der NSA und des Drohnenkriegs vom Jemen bis Afghanistan war auch unter Obama nicht alles rosig, aber die Sympathiewerte sanken nie unter 50 Prozent.

Wird am 3. November alles neu, sollte Obamas früherer Vize Joe Biden ins Weiße Haus einziehen? Nein, das nicht. Aber eine Entkrampfung scheint doch wahrscheinlich. Biden ist Transatlantiker aus Überzeugung. Darin steckt eine Chance, die unter Trump aus dem Blickfeld geraten ist. Nämlich als Europa und Amerika gemeinsam der Herausforderung durch China zu begegnen. Nicht nur militärisch und ideologisch, sondern vor allem auch wirtschaftspolitisch.

„Unsere Hausaufgaben“

Der Berliner USA-Experte Josef Braml hat das in seinem Buch „Auf Kosten der Freiheit“ schon 2016 „unsere Hausaufgaben“ genannt: „Westliche Staaten sollten sich auch innerlich darauf einstellen, dass die ehemaligen Entwicklungs- und Schwellenstaaten aufgeholt haben und selbstbewusster auftreten.“

Obama versuchte, mit der Transpazifischen Partnerschaft den Hauptgegner seines Landes im 21. Jahrhundert – China – einzuhegen. Spielregeln zu formulieren, die Peking einbinden statt niederzuzwingen. Letzteres wäre weder möglich noch sinnvoll. Aber eben Regeln, die ein stabiles Miteinander ermöglichen. Trump hat dem multilateralen Denken solcher Vereinbarungen den Krieg erklärt. Dafür lieben ihn auch Rechtsnationale hierzulande und in anderen EU-Staaten. Allein dieser Umstand zeigt, dass die Wahl, die die Amerikaner nun treffen, auch die ist, die sich den Deutschen stellt.

Wie offen, wie vernetzt, wie liberal?

Wie offen, wie vernetzt, wie liberal, wie international wollen wir sein? Und wie schaffen wir es, dass die Bevölkerung in ihrer ganzen Breite – Jung und Alt, Links und Rechts, Land und Stadt – das politische und wirtschaftliche System als „gerecht“ empfindet? Trumps Wahl 2016 war nur möglich, weil viele Amerikaner sich abgehängt fühlten.

Tiefe Widersprüche

Amerika, das ist für uns vor allem auch Wohlstand: große Autos und große Kühlschränke. Auch große Ideen, natürlich. Aber es ist wohl Amerikas sichtbarer Verfall, der uns Deutsche wie auch die Amerikaner selbst ernüchtert hat. Straßen, die seit den 70er-Jahren nur noch gestopft wurden. Flughäfen im Ambiente der 80er. Sie kontrastieren mit der Strahlkraft der Internetgiganten Apple und Facebook und der gigantischen Macht des US-Militärs. Amerika 2020, das ist ein Land so tiefer Widersprüche, die doch eigentlich auch unsere eigenen sind.

Amerika als Sehnsuchtsort – da bleibt vor allem das Versprechen von Freiheit. Es ist nicht tot, mitnichten. Aber der Glanz ist verblasst, denn längst ist klar: Es geht nicht nur aufwärts, und längst nicht für jeden wird er wahr, der amerikanische Traum.