Immer häufiger zoffen sich Grüne und FDP. Verwundert das? Nein. Dafür gibt es viele Gründe.

Ob beim Verbrennermotor, bei der Kindergrundsicherung, bei Heizungen oder beim Etat – in der Ampelkoalition sind Grüne und FDP ziemlich schlechte Freunde. Öffentlich geraten die beiden Juniorpartner immer wieder aneinander. Verwundert das?

Nein. Warum nicht?

Erstens: Regieren in einer Dreikonstellation bedeutet mehr Absprachen, mehr Auseinandersetzungen, mehr Profilierungsversuche, mehr Kompromisse. Zudem sind Grüne und FDP die beiden Parteien in dem Bündnis, die inhaltlich und milieumäßig am weitesten auseinanderliegen.

Zweitens: Als es die Sowjetunion noch gab, war der Begriff „Kremlologie“ geläufig. Er bezeichnete Deutungen der rätselhaften Vorgänge hinter den dicken Mauern des Kreml in Moskau. In Anlehnung daran könnte man den Begriff „Scholzologie“ prägen für die Interpretationen darüber, wie sich der Kanzler positioniert oder wie das Kanzleramt Regierungshandeln steuert. Scholz äußert sich zwar öffentlich. Aber er sagt in aller Regel wenig Konkretes und kaum Erhellendes. Oft sagt er nichts anderes als Variationen des platten Spruchs: „Alles wird gut!“ Den öffentlichen Streit zwischen Grünen und FDP lässt er laufen.

Es wäre gelegentlich hilfreich, wenn das Kanzleramt beizeiten in die Auseinandersetzung eingreift und inhaltlich klärt – jedenfalls, bevor der Streit eskaliert.

Drittens: Wenn sich die Regierungsparteien in aller Öffentlichkeit zoffen, wird das von vielen Medien aufgeregt transportiert. Dabei wird akribisch dokumentiert, wer was warum gegen wen vorgebracht hat. Die große Mehrheit der Wähler hört der Politik allerdings gar nicht konzentriert zu. Dadurch wird Politikvermittlung schwieriger. Die Parteien müssen also schriller um das rare Gut Aufmerksamkeit kämpfen.