In Krisenzeiten bleiben in Deutschland vor allem Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Das hat sich während Corona gezeigt – und wiederholt sich nun in der Gaskrise.

Die Kinder sollen bitte warmen Tee mit in die Schule bringen, am besten noch eine Decke, rät die Klassenlehrerin. Denn in diesem Winter wird es (wieder) kalt und zugig werden in deutschen Klassenzimmern.