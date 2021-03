Das ist Malu Dreyers Sieg. Die Menschen in Rheinland-Pfalz wollen weiter sie und niemanden anderes als Ministerpräsidentin haben. Mit Können, Geschick und Glück hat sich die seit 2013 amtierende Regierungschefin fast unangreifbar gemacht – wie eine Königin. Wer schaut da noch auf die Stimmen-Verluste der SPD, die absolut sogar relativ hoch sind, weil die Wahlbeteiligung diesmal geringer war als vor fünf Jahren. Im Bundesvergleich freilich steht die Landes-SPD mit ihren deutlich über 30 Prozent einzigartig da und wird dafür bewundert wie beneidet.

Baldauf: Solider Herausforderer

Christian Baldauf war ein recht guter Oppositionsführer, ein solider Herausforderer für Dreyer. Mehr aber auch nicht. Er konnte von den Fehlern und Schwächen der Ampel-Koalition nicht profitieren. Er war zu zahm, zu bescheiden, nicht auffällig genug. Die wachsende Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung und die Masken-Affäre in der CDU bekamen Baldauf und die Landes-CDU zum Schluss heftig zu spüren. Wird Christian Baldauf in fünf Jahren eine zweite Chance als Spitzenkandidat der CDU bekommen, wenn vielleicht Malu Dreyer nicht mehr antritt? Ihm und der Landes-CDU stehen schwierige Debatten und Entscheidungen bevor.

FDP „übersteht“ Wissings Wechsel

Viel spricht dafür, dass Rheinland-Pfalz auch künftig von einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert wird. Aber dann werden die Grünen mehr Einfluss haben in der Regierung, weil sie deutlich stärker sind als die FDP. Immerhin haben die Liberalen den Wechsel von Volker Wissing in die Bundespolitik „überstanden“ und behalten die Funktion eines Mehrheitsbeschaffers.

Die AfD bleibt stark, kommt aber nicht vorwärts. Die Freien Wähler schaffen den Einzug in den Landtag. So stehen drei Regierungsparteien drei Oppositionsparteien gegenüber. Eine ganz neue Konstellation. Es wird spannend sein zu analysieren, welchen der Landtagsparteien die Freien Wähler die meisten Stimmen abgenommen haben.