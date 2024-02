Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken der Pfalz sollten ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen.

Wer hätte das gedacht? Schneller, preiswerter und viel unkomplizierter als Direktbanken und Broker: Das ist die Volksbank Glan-Münchweiler, zumindest wenn es um Wertpapier-Depots für junge Kunden geht. Das hat ein Zufallsvergleich ergeben. Er zeigt, dass eine kleine Bank ganz im Westen der Pfalz große, landesweit agierende Geldinstitute nicht nur beim Service, sondern auch beim Preis locker schlagen kann.

Das Problem: Kaum jemand wusste das. Vielleicht gibt es in der Pfalz ja noch weitere Banken, die ähnlich gute Konditionen für junge Menschen bietet. Wer sich durch die Homepages quält, erfährt jedenfalls nichts davon und auch die Verbände wissen es nicht: Der Sparkassenverband konnte auf Anfrage nur mit den Schultern zucken.

Wer Geld für seine Kinder anlegen will, ist jedenfalls gut beraten, erst einmal bei seiner Hausbank in der Nähe nach den Konditionen zu fragen. Die sind oft besser als gedacht. Und wenn nicht? Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfiehlt in dem Fall: nachhaken. Manchmal, so die Erfahrung dort, räumen Banken treuen Kunden Sonderkonditionen ein, die besser sind als die, die aushängen.

Seit Jahren jammern gerade die Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit ihrem großen Filialnetz über die harte Konkurrenz durch die Online-Banken. Das zwinge zum Personalabbau und zur Schließung von Filialen. Das Beispiel Volksbank Glan-Münchweiler zeigt, dass es auch anders geht: Regionale Institute können attraktive Angebote machen und dazu Menschen aus Fleisch und Blut als Ansprechpartner bieten. Ein Service, bei dem Online-Banken nicht mithalten können.

Hier geht’s zum Text: Fragen und Antworten zu Geldanlagen für Kinder.