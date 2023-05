Wenn’s nicht passt, wird’s passend gemacht: Das kann kein Prinzip bei Personalbesetzungen sein.

Das Hin und Her an der Spitze der Bußgeldstelle der Polizei wirkt chaotisch. Erst wird der bisherige Leiter von seinem Posten abberufen. Dann heißt es, er habe den Posten eh nur kommissarisch inne gehabt. Drei Jahre lang: eine lange Zeit für eine aushilfsweise Besetzung. Dann wird eine Nachfolgerin geholt und der bisherige Chef zum Vize gemacht. Beides wieder vorläufig. Und dann schreibt man die Chefstelle doch aus. Das verstehe, wer will. Denn wenn eh ausgeschrieben wird und der bisherige Leiter eh nur kommissarisch amtierte, dann hätte man ihn auch kommissarisch im Amt belassen können, bis das Ergebnis der Ausschreibung vorliegt, wenn er seine Arbeit so hervorragend machte, wie der Polizeipräsident lobt.

Anderes Beispiel, schon eine Weile her: Ein hoher Beamter in der Polizeiverwaltung des Präsidiums Rheinpfalz eckt mit seiner rustikalen Art ständig an. Statt das Problem zu lösen, schickt ihn der Polizeipräsident in die Westpfalz. Problem in Ludwigshafen gelöst, dafür hat Kaiserslautern eins.

Nach außen entsteht der Eindruck: Bei der Polizei wird das Personal so verschoben, wie’s passt. Und wenn’s nicht passt, wird’s passend gemacht.

Es müsste Prinzip sein, alle Stellen generell auszuschreiben. Damit jeder die Möglichkeit hat, sich für eine Stelle zu bewerben, für die er sich geeignet hält.