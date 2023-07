Wer Mist baut, sollte das auch zugeben. Das Innenministerium eiert herum und tut sich nach wie vor schwer, klipp und klar zu sagen: Speyer war Mist.

Eigentlich sollte bei der Polizei nach Eignung, Befähigung und Leistung besetzt und befördert werden. Doch wo man auch hinhört, heißt es: Das gilt schon lange nicht mehr. Mauschelei und Kungelei bestimmen das Bild.

Die Ausschreibung für den Chef des Landeskriminalamts wäre richtig gewesen, wenn das Ministerium vorher nicht, wie das bisher so üblich war, einen gefragt hätte, ob er’s macht. Der sagte ja. Dann wurde doch förmlich ausgeschrieben. Der Gefragte fühlte sich vor den Kopf gestoßen.

Ein radikaler Neuanfang ist vonnöten. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat eine zeitgemäße und gerechte Personalauswahl und Beförderungspraxis verdient. Nur so lässt sich dem großen Unmut auf allen Ebenen der Polizei begegnen und das Vertrauen der Polizistinnen und Polizisten in ihre Hierarchie sowie ins Ministerium wiederherstellen.

