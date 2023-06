Europa hat sich auf eine gemeinsame Asylpolitik geeinigt. Endlich. Doch ist der Kompromiss überhaupt praxistauglich?

Als „historisch“ hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Asylkompromiss von Luxemburg gelobt. Sie muss wohl so dick auftragen, um die Aufgebrachten in den Regierungsfraktionen zu besänftigen. Insbesondere die Grünen stehen vor einer Zerreißprobe.

Gleichwohl ist es so: Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft hat mit der Einigung eine politische Herkulesaufgabe gemeistert. Jahrelang ist rauf und runter gestritten worden. Der Kompromiss ist auch deshalb zustande gekommen, weil sich die Bundesregierung endlich bewegt und Vorprüfungen für einen Teil der Asylbewerber an den EU-Außengrenzen zugestimmt hat.

Klar ist auch: Wenn es keine Einigung gegeben hätte, wäre eine gemeinsame europäische Asylpolitik auf Jahre hinaus tot gewesen. Dann würden wahrscheinlich nicht nur immer mehr Zäune an Europas Außengrenzen gebaut werden, sondern womöglich auch in der EU. Die Freizügigkeit in Europa wäre in Gefahr. Wer will das?

Alle gleichermaßen unglücklich?

Dennoch: Näher an der Realität ist wohl die Einschätzung von Faesers belgischer Kollegin. Beim Luxemburger Treffen sprach Annelies Verlinden von einem Deal, der „uns alle gleichermaßen unglücklich machen wird“.

Ob der Kompromiss überhaupt praxistauglich ist, steht dahin. Der Lackmustest wird die Entwicklung der Asylantragszahlen sein. Werden sie in Europa und damit auch in Deutschland spürbar sinken, zumal Europa die Millionen Ukraine-Flüchtlinge nach Lage der Dinge wohl noch lange beherbergen muss?

Wie der Lackmustest ausgeht, ist offen. Es wird von der Umsetzung abhängen. Wer die Diskussionen seit 2015/16 verfolgt, den beschleichen laute Zweifel. Warum? Drei Gründe:

Erstens: Drei Viertel der in Europa ankommenden Flüchtlinge sind von der neuen Außengrenzenregelung ausgenommen.

Hier geht’s nach Norden

Zweitens: Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen des Abkommens ist die Registrierung der Flüchtlinge bei EU-Eintritt. Das ist nichts Neues, das ist geltendes Recht.

Indes: Diese Regel wurde einfach ignoriert. Seit Jahren wird beispielsweise Italien verdächtigt, Flüchtlinge nicht zu registrieren, sondern Zehntausenden den Weg nach Norden zu weisen. Warum sollten Rom und andere Hauptstädte nun plötzlich engmaschig registrieren – zumal sie befürchten müssen, viele der Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Es gibt nach wie vor keinen solidarischen EU-Verteilmechanismus. Nicht einmal die „freiwillige Solidarität“, auf die sich vor einem Jahr die Hälfte der EU-Staaten verständigt hatte (darunter Deutschland), hat funktioniert. Demnach sollten willige Länder den Ankunftsländern Flüchtlinge abnehmen, um sie zu entlasten.

Erdogans Türkei lässt grüßen

Drittens: Seit Jahren reden EU-Kommission und unterschiedlich geführte Bundesregierungen von Rückführungsabkommen mit Nicht-EU-Staaten. Doch die kommen in nennenswertem Umfang nicht zustande. Warum auch? Warum etwa sollte Tunesien einen in Europa abgelehnten Asylbewerber aus Ghana aufnehmen? Nur weil die Fluchtroute über das Staatsgebiet Tunesiens ging?

Sogenannte sichere Länder in Afrika werden, wenn überhaupt, derartigen Deals nur gegen sehr, sehr gute Euros zustimmen. Damit macht sich Europa einmal mehr erpressbar, Erdogans Türkei lässt grüßen. Die EU hatte Ankara 2016 sechs Milliarden Euro versprochen, wenn die Türkei den Europäern die Flüchtlinge vom Halse hält.