Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bundestag hat der Regierung unfassbar viel Geld genehmigt. Das hätte eine inhaltsreichere Debatte verdient gehabt.

Was die Bundesregierung in diesen Monaten an Geld ausgibt, wäre schon eine inhaltsreiche Debatte im Bundestag wert. Da sind nicht nur die 200 Milliarden Euro. Da sind auch noch die Entlastungspakete I bis