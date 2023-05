Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Cosco-Deal mit dem Hamburger Hafen: Sechs Ministerien waren dagegen, das Kanzleramt dafür. Am Ende kam ein fauler Kompromiss heraus.

Eines vorweg: Das chinesische Staatsunternehmen Cosco Shipping Port Limited will keine Beteiligung am Hamburger Hafen übernehmen. Es geht um eine Beteiligung an der Container Terminal Tollerort GmbH (CTT).