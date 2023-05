Die Bundesregierung will die irreguläre Zuwanderung reduzieren. Doch die Instrumente, die sie dazu vorschlägt, sind nicht besonders tauglich.

Es steht im Koalitionsvertrag: Die Ampel will die irreguläre Migration einschränken. Folglich haben sich SPD, Grüne und FDP nun darauf verständigt, einem Vorschlag der EU-Kommission zu folgen. Ein zentraler Punkt ist, die Asylgesuche bereits an den EU-Außengrenzen zu prüfen.

Für die Grünen war die Zustimmung politisch ein weiter Weg. Denn sie haben bisher immer befürchtet, dass Asylverfahren in den Ankunftsländern nicht lupenrein rechtsstaatlich sein werden.

Egal, wie: Auch mit dieser Einigung mogelt sich die Ampel mit allerlei Lebenslügen durch die Asyllandschaft. Warum?

Erstens: Der Vorschlag der EU-Kommission bedeutet auch, dass die Ankunftsländer – beispielsweise Italien oder Griechenland – große Aufnahmekapazitäten unterhalten, die Flüchtlinge registrieren und die Asylprüfungen vornehmen müssten. Sodann müssten die Asylbewerber auf die EU-Mitglieder verteilt werden.

Warum sollte Ungarn das tun?

Spätestens an dieser Stelle fehlt der Glaube, dass das jemals in die Tat umgesetzt wird. Denn schon heute werden viele Asylsuchende in den Ankunftsländern trotz klarer Rechtslage nicht registriert und durchgewinkt nach Norden.

Ferner: Länder wie Ungarn, Polen, Österreich, Tschechien oder die Slowakei verweigern sich der solidarischen Verteilung der Schutzsuchenden. Zwar sieht die EU-Kommission für diese Länder eine andere Regelung vor. Sie bräuchten keine Flüchtlinge aufnehmen, müssten aber abgelehnte Asylbewerber in die Herkunftsländer zurückführen. Die Ungarn sollen also abgelehnte Asylbewerber von der griechischen Insel Lesbos beispielsweise nach Sri Lanka abschieben? Warum sollten die Ungarn das tun?

Vor diesem Hintergrund ist es überaus fraglich, ob sich der Vorschlag der EU-Kommission durchsetzen wird. Zumal viele Herkunftsländer ihre geflüchteten Bürger nicht zurücknehmen. Die Ankunftsländer müssten also befürchten, dass jährlich viele tausende Schutzsuchende bei ihnen bleiben oder auf einige wenige EU-Länder verteilt werden, beispielsweise nach Deutschland. Wie soll dadurch die irreguläre Migration eingedämmt werden?

Deutsche Asylpraxis absurd

Zweitens: Die deutsche Asylpraxis ist längst völlig absurd geworden. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben von Januar bis März 68.119 Menschen einen Asylantrag gestellt in Deutschland. In nur 0,6 Prozent der Fälle wurde Asyl gewährt. Gleichwohl bekamen 51,6 Prozent der Bewerber einen wie auch immer gearteten Schutzstatus.

Ferner: 20,8 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass diese Bewerber zwingend ausreisen müssen. Am 31. Dezember 2022 beispielsweise waren laut Ausländerzentralregister 304.308 Personen „vollziehbar ausreisepflichtig“, davon besaßen allerdings 248.145 eine Duldung. „Vollziehbar ausreisepflichtig“ Geduldete? Absurd.

Selbst Abschiebungen funktionieren nicht. Laut Bundesregierung sollten im vergangenen Jahr 36.282 Personen in die Herkunftsländer zurückgeführt werden. Doch in zwei Drittel der Fälle klappte die Abschiebung nicht.

Wer die irreguläre Migration reduzieren will, muss den Schutz der Landes- beziehungsweise der EU-Außengrenzen deutlich stärken.