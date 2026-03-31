CDU-Wahlgewinner Gordon Schnieder wurde lange unterschätzt. Nach der Wahl zieht die SPD immer noch die meisten Blicke auf sich und sie wird extrem hart verhandeln.

So epochal der Wahlsieg der rheinland-pfälzischen CDU nach 35 Jahren Opposition am vorletzten Sonntag war, so schnell ist die bundesweite Aufmerksamkeit an den wieder auferstandenen Christdemokraten im Land abgeebbt. Interessanter scheint das außergewöhnlich hohe Ergebnis der AfD in einem westdeutschen Bundesland zu sein und vor allem die Situation der SPD im Bund nach dem Machtverlust in Rheinland-Pfalz. Das hat mit der Regierungsfähigkeit der Großen Koalition in Berlin zu tun, aber auch mit Nabelschau, Verzweiflung und Aufbruch im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD in Berlin.

Nichts zu verlieren

So ist die CDU als Wahlgewinnerin von Rheinland-Pfalz unter den Radar geraten, kurz nachdem sie mit Parteichef Gordon Schnieder an der Spitze 31 Prozent der Stimmen im Land geholt hat und wieder in die Staatskanzlei einziehen kann. Im Wahlkampf hat Schnieder seine Linie gehalten, seine inhaltlichen Vorstellungen klar benannt und er hat schon früh erklärt, er habe bei dieser Wahl nichts zu verlieren.

Als Juniorpartner in einer SPD-geführten Landesregierung hätte er immer noch mehr erreicht als die CDU-Spitzenkandidierenden der sieben vergangenen Landtagswahlen – ganz anders als Alexander Schweitzer, der vom „Kampf seines Lebens“ gesprochen hat. Seine Fallhöhe ist durch das Ministerpräsidentenamt geprägt, durch 35 Jahre SPD-Regierung und durch die Krise der SPD im Bund.

Ausgeprägtes Gespür für Macht

Was macht das mit der CDU und mit Schnieder? Der gelernte Finanzwirt aus der Eifel hat wenig Geltungsdrang, aber ein ausgeprägtes Gespür für Macht. Mit dem Wahlerfolg hat er seine innerparteiliche Autorität gestärkt. Deshalb genießt er jetzt Beinfreiheit in den Verhandlungen. Natürlich gibt es in der CDU Leute, die sich Hoffnungen auf ein Amt machen, aber nach der Durststrecke, so scheint es zumindest, drängelt niemand allzu offensiv nach vorn.

Mit der Vorgabe, die Sondierungsgespräche unbeobachtet von der Öffentlichkeit zu führen, hat die SPD mit ihren bisherigen Koalitionspartnern gute Erfahrungen gemacht. Schnieder hält das ebenso. Es ist wichtig, dass sich die künftigen Partnerinnen und Partner vertrauen, dazu müssen sie erfahren, dass nicht alles gleich nach außen getragen wird. CDU und SPD betreten doppeltes Neuland: Jahrzehnte sind sie politische Rivalen in Rheinland-Pfalz, nun müssen sie zusammen eine Koalition schmieden. Neu ist für die aktuell Handelnden auch, dass die CDU als Siegerin in diese Verhandlungen geht.

SPD nicht noch mehr demütigen

Schnieders Geschick wird sich daran messen, dass er der SPD einerseits nicht das Gefühl gibt, nach der Wahlniederlage noch einmal in den Verhandlungen gedemütigt zu werden. Sie muss bei fünf Prozentpunkten und sieben Abgeordnetenmandaten Unterschied die Augenhöhe spüren. Andererseits darf Schnieder seiner CDU auch nicht das Gefühl geben, er habe sich von den Sozialdemokraten über den Tisch ziehen lassen. Und ganz wichtig: Die Leute im Land müssen schnell spüren, dass sich Dinge verbessern. Dann ist es nicht so wichtig, ob Personen unterm Radar bleiben.

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