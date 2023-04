Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Saudi-Arabien wird wieder Amerikas bevorzugter Alliierter in Nahost. Die Wende in der US-Außenpolitik hat auch – aber nicht nur – mit den explodierenden Benzinpreisen zu tun.

Erinnern Sie sich noch an den 5- Mark-Beschluss der Grünen? So teuer müsste der Liter Benzin sein, um die Verkehrs- und Klimawende zu stemmen, forderte ihr Parteitag 1998. An der Wahlurne