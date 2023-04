Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es könnte schneller gehen in Deutschland mit dem Öffnen in der Corona-Krise. Aber die Bundesrepublik setzt auf Freiwilligkeit. Das verlängert den Weg in die Normalität.

In die Corona-Festung werden mehr und mehr Breschen geschlagen. Und das ist richtig so – sofern man bei einer neuen Ansteckungswelle schnell wieder zumacht und genug Kapazitäten auf den