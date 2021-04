Roter Nebel wallt auf. Der Wahnsinn ist allgegenwärtig. Er pulsiert von der Bühne. Das Finale Grusicals „Das Fenster“ in der Saarbrücker Sparte 4 raubt einem den Atem. Die Blicke sind auf den gerichtet, der sich „Der Verführer“ nennt. Eine Frage hallt bei der Uraufführung am Sonntag in den Köpfen der 30 Zuschauer: Wird der Revolver, der auf ihn gerichtet ist, seinen Schädel zerschmettern?

„Das kalte, faulige Herz in diesem Haus war immer dein Kinderzimmer.“ Sie kommt näher, ihr schwarzes, üppig besticktes Gewand bläht sich beim Gehen. Die Mutter (Christiane Motter) des 25-jährigen Chris (Thorsten Rodenberg) steht ihrem Sohn gegenüber und schmettert ihm die Worte mit diabolischer Verachtung ins Gesicht.

Gut, dass Lucien, der Teufel (Timo Wagner) auch nicht weit ist. Er ist es, der das Theaterstück voranbringt. In Sachen Erzählebene, aber auch in Sachen Komplexität, Grausamkeit und Stilistik. Der Verführer singt sein Lied von der Freiheit.

Er will Chris und die herrlich durchgedrehte Möchtegern-Influencerin Milinda (Jil Devresse) dazu bringen will, nach draußen zu gehen. Denn beide halten sich bislang nur in den eigenen vier Wänden auf. Mit geschickt umschmeichelnden Phrasen umgarnt er sie und offenbart sich dabei als Antichrist.

Grandios sind Passagen, wo Lucien auf dem schmalen Gang neben der Bühne umherspringt. Zähnefletschend, blutrünstig und völlig durchgedreht. In ihm, wie auch im gesamten Theaterstück, wohnen nicht nur Schrecken und ernsthaftes Grauen, sondern auch einiges an Skurrilität und Komik – ein gelungenes Crossover. Zum Schreien sind Aussprüche wie „Netflix weidet uns aus“. Dieser Satz fällt in einem der sechs kleinen Videos, die immer mal wieder eingestreut werden. Fünf sind aus dem Internet und charakterisieren die für Chris nie gekannte Welt außerhalb des Hauses. Das letzte hat das Ensemble unter Leitung von Grigory Shklyar selbst gedreht. Und es zeigt das apokalyptische Ausmaß der Welt draußen – in die Chris und Milinda sich schlussendlich wagen.

Gerade in der ersten Hälfte gibt es viele Passagen zum Lachen. Die Mutter Kerstin schwebt charakterlich zwischen Witz und Geisteskrankheit. Anders kann man es nicht beschreiben. Als sich Chris auf die Toilette flüchtet (übrigens die echten Besucher-Toiletten direkt neben der Bühne), ballt sich der Wutanfall der Mutter in einem Zornesnebel zusammen. „Es gibt keine verschlossenen Türen in meinem Haus!“, wütet sie. „Ich hole die Axt!“ Sie schreitet von dannen, fast schwebend, wie ein Geist.

Sie flüchtet sich ans Cembalo und spielt Lieder, die direkt aus den klischeebehafteten Horrorfilm-Untermalungen zu kommen scheinen. Übrigens ist das Cembalo das einzige Instrument, das die fünf, sechs eingestreuten Lieder der Darsteller unterstützt. Das trägt zur Atmosphäre bei.

Am Ende bekommt man wirklich Gänsehaut. Sei es die Tatsache, die funkensprühende Kultur wieder live zu erleben, die ihre Ergüsse im Grusical ausspeit. Oder die Szenen, die sich gerade vor den 30 Zuschauern (durch die Abstand-Beschränkungen durften nicht mehr Leute rein) abspielen. Denn die Spannung ballt sich zusammen und fixiert sich auf den Schlusspunkt. Die Mutter überlässt Chris seinem Schicksal, denn es ist die Nacht vor seinem 26. Geburtstag. Sie überreicht ihm ein Kästchen, dessen Inhalt sich als ein Revolver herausstellt.

Den richtet Chris gegen seinen wahren Feind – den Teufel. Aber der hat keine Angst. Die Momente ziehen wie ein Film an einem vorbei. Die Spannung könnte nicht größer sein.

Lucien erinnert in seiner Inszenierung stark an Mephisto in Goethes „Faust“. Er redet oft kryptisch, umgarnt und täuscht. Am Ende hat er sogar Teufelshörner auf. Er könnte sich in eine Reihe mit der wahnsinnigen Mutter von Chris stellen. Die wirkt wie eine überzeichnete Figur aus einem Horrorfilm. Am Ende des Stücks kann man sich nur fragen: Waren die Darsteller verrückt? Das Stück? Oder gar man selbst?