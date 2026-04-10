Polizei-Kommissar Nico Graeber bringt Überstunden und Urlaubstage ein, um bei Handball-Regionalligist SG Zweibrücken auf der linken Angriffsseite für Torgefahr zu sorgen.

Am Samstag geht er gegen die Südpfalz-Tiger auf Torejagd. „Es ist unser vorletztes Heimspiel in dieser Runde. Da wollen wir zusammen mit den Fans, die uns so super unterstützen, noch mal einen tollen Handballabend haben“, sagt Nico Graeber und freut sich auf die Regionalliga-Partie gegen die Südpfalz-Tiger (Anwurf: 18 Uhr, Westpfalzhalle). An das Hinspiel hat der Kommissar, der bei der Polizei-Inspektion in Homburg arbeitet, gute Erinnerungen. „Ich habe damals vier Tore erzielt. Wäre schön, wenn das wieder funktioniert und vielleicht das eine oder andere Tor noch dazukäme“, sagt er schmunzelnd. 51-mal hat er in dieser Runde bislang eingenetzt.

Seine bislang beste Saison spiele er bislang, sagt Graeber. Er gehört auch kommende Runde zum Regionalliga-Kader. „Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Martin Schwarzwald“, sagt er zum Austausch mit seinem Trainer. So einfach wie für manchen Mitspieler, der abends und am Wochenende geregelt frei hat, ist es für Graeber aber nicht, Sport und Beruf unter einen Hut zu bringen. „Aber ich möchte das unbedingt hinkriegen“, sagt er, denn er spielt leidenschaftlich gerne Handball und hat als Polizist den Beruf ergriffen, „den ich immer ausüben wollte“.

Vertrauen des Trainers

Als Kommissar ist er im Schichtdienst gefordert. Die Schichtpläne werden in der Regel im Fünf-Wochen-Rhythmus erstellt. Auf den Regionalliga-Spielplan eines Handballteams kann dabei keine Rücksicht genommen werden. Überschneidungen von Schicht- und Spielplan bleiben nicht aus. Das bedeutet für Graeber des Öfteren: einen Urlaubstag nehmen, Überstunden, die abzubauen sind, einbringen, um spielen zu können, oder Dienste tauschen, wenn möglich. „Bis jetzt hat das funktioniert“, freut er sich. Eines muss immer gewährleistet sein: „Dass die Wache wie vorgesehen besetzt ist.“

Der Schichtplan hat auch Auswirkungen auf das Training. Graeber weiß zu schätzen, dass er – obwohl er berufsbedingt manches Training verpasst – das Vertrauen des Trainers und der Mitspieler hat. Er hält sich beruflich und privat fit, trainiert im Fitness-Studio, sitzt, wenn es die Zeit zulässt, gerne auf dem Fahrrad.

Schneller Mann

Im Training geht es aber auch um die Abstimmung, um Abläufe in bestimmten Situationen. Zum Beispiel im Umschaltspiel, „das wir verändert und verbessert haben“, sagt Graeber, der als schneller Mann auf der linken Seite davon profitiert, dass sich ihm mehr Gegenstoßchancen eröffnen. Auch die tollen Kempa-Tore, die die SG zur Freude der Fans in dieser Runde schon mehrfach erzielt hat, „sind kein Zufall. Martin hat richtig gute Ideen. Aber da muss das Timing passen, muss der Ablauf sitzen“, sagt Graeber, wissend, dass diese Grundlagen im Training erarbeitet werden. Deshalb freut er sich, wenn er schichtbedingt wenig Einheiten verpasst.

Der 1,86 Meter große Rechtshänder, der in Bexbach aufgewachsen ist, in Homburg wohnt und zu Jahresbeginn mit Freundin Eva zusammengezogen ist, möchte mit der SG als Tabellenzweiter (37 Punkte) gegen die achtplatzierten Südpfalz-Tiger (22) zurück in die Erfolgsspur. Denn: „Am Ostermontag hätte ich gerne noch ein Spiel mehr bestritten“, bekennt der 25-Jährige, der am Ostersamstag und -sonntag jeweils Zwölf-Stunden-Schichten bei der Polizei absolvierte, dass die Niederlage im Pokalhalbfinale eine Enttäuschung gewesen sei.

Noch mal ins Final Four

Zum zweiten Mal stand er mit Zweibrücken im Final-Four-Turnier. Beim ersten Mal war ihm, damals noch mit dem Saarlandliga-Team des SV 64 Zweibrücken II, völlig überraschend der Einzug in die Finalrunde gelungen. Das Final Four stand damals im Zeichen von Corona: Männer- und Frauenturnier getrennt, fast leere Halle, keine Stimmung. „Weil aller guten Dinge drei sind, will ich auf jeden Fall noch mal ins Final Four – und den Pokal dann auch gewinnen“, sagt er.

Jetzt gilt der Fokus aber erst mal dem Endspurt in der Liga. Noch vier Spiele stehen an. Danach kann Graeber auch mal Urlaub nehmen, um Sonne in Sardinien zu tanken.