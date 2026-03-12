Der syrische Flüchtling Faysal Ibo vom SV Martinshöhe begann erst in Deutschland mit dem Kicken. Inzwischen schießt er sogar Freistoßtore. Er hat zwei Jobs.

Vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Klasse bei der Partie die SG Maßweiler-Höhmühlbach gegen den SV Martinshöhe: In der 59. Spielminute legte sich Faysal Ibo vom SVM den Ball zurecht, um gleich darauf einen Freistoß aus gut 20 Metern auszuführen. Das Leder landete zum 1:1-Ausgleich in den Maschen. Der anschließende Jubel blieb aber der letzte der Gäste, denn die SG siegte noch mit 3:1. Damit bleibt Martinshöhe auf Rang acht, im Mittelfeld der A-Klasse, hängen.

„Wir sind im Sommer schlecht gestartet und waren erst nach ein paar Spielen richtig gut. Aktuell haben wir wieder eine schlechte Phase“, beschreibt Faysal Ibo die Situation nach drei Spielen mit zwei Niederlagen und nur einem Sieg. Am kommenden Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) soll es zu Hause gegen den Vorletzten, den FC Fehrbach, wieder besser werden, damit sein Team in der Tabelle möglichst wieder vorrückt. „Wir müssen endlich mal wieder über die gesamte Spielzeit unser vorhandenes Leistungsvermögen zeigen. Dann bleiben die drei Punkte auch bei uns“, unterstreicht Faysal Ibo.

Auf dem Meerweg

Als der Krieg in Syrien ausbrach, zog seine Familie für vier Jahre in die Türkei. Vor elf Jahren kamen die Ibos dann über den Meerweg von Griechenland nach Deutschland und dann direkt in die Region um Birkenfeld. „Die Überfahrt hat eine ganze Woche gedauert. Das vergesse ich nie, es waren viel zu viele Menschen auf dem Boot, da ging es um Leben und Tod“, verhehlt der Kurde seine Ängste nicht. Erst in Deutschland hat er dann mit dem Kicken angefangen. „Ich kannte Fußball vorher nicht. Als ich hier in Bruchmühlbach-Miesau das erste Mal im Verein gegen den Ball getreten habe, war das mit der Spitze“, erzählt der Muslim lachend. „Die Trainer mussten mir erst mal zeigen, dass mit der Innenseite gespielt wird. Und jetzt schieße ich Elfmetertore oder durch einen Freistoß, das ist verrückt“, sagt er – glücklich darüber, dass sich sein Fleiß durch Extra-Trainingsschichten auszahlt.

„Ich bin ein ehrgeiziger Spieler. Und ich laufe auch für die Kollegen mit, wenn sie gerade mal in einem Tief stecken, um sie damit zu entlasten und zu motivieren“, erläutert der 23-Jährige aus Bruchmühlbach. Momentan fällt es ihm schwer, sein eigenes Leistungsvermögen abzurufen. Denn als Muslim befindet sich Faysal Ibo mitten im Fastenmonat Ramadan (vom 19. Februar bis 20. März). Das bedeutet, dass er in der Zeit von Sonnenaufgang bis -untergang nichts essen und trinken darf und auf Genussmittel verzichten muss. „Diesmal fällt es mir sehr schwer durchzuhalten“, gibt er zu. „Normalerweise brauche ich eine Woche, bis ich vom Kopf her drin bin, dann geht es. Aber aktuell bin ich richtig platt. Ich habe etwa fünf Kilo abgenommen“, bekennt der rechte Außenbahnspieler, der auch mal auf die Zehner-Position geht.

Gelernter Anlagenmechaniker

Ibo ist ausgelernter Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik bei der Wohnungsbaugesellschaft Bau AG in Kaiserslautern. Reparaturen und Wartungen bei Privatkunden und Anlagen von Gas auf Fernwärme umstellen, das macht er hauptsächlich. „Ich bin der Einzige in der Firma, der fastet. Aber meine Kollegen respektieren das und halten mir nicht ihr Brötchen oder anderes Essen unter die Nase, um mich zu ärgern, die sind alle nett“, erzählt er.

Zurzeit spart er gerade Geld, weil er ein neues Auto braucht, um sicher auf die Arbeit oder zum Sport zu kommen. Dafür schiebt er auf Mini-Job-Basis Extraschichten bei seinem Teamkollegen Ismail Mert in dessen Lieferservice in Martinshöhe. „Normalerweise kommen wir mit der Familie nach Sonnenuntergang zusammen, um das Fasten zu brechen. Diesmal konnte ich vielleicht zwei oder dreimal dabei sein, ansonsten war ich arbeiten oder im Fußballtraining.“ Ein strammes Programm hat Ibo also zurzeit: von 7.30 bis 17 Uhr „Bau AG“ in Lautern, danach Zusatzschicht bei „Ronis Pizzeria“, wenn kein Training ist. „Das ist noch mal schwieriger im Fastenmonat: abgekämpft von der körperlichen Arbeit hinzukommen und den Duft des Essens zu erleben. Ismail Mert ist aber toll, der bereitet mir immer schon für nach Sonnenuntergang etwas zu essen vor, wenn ich von einer Fahrt zurückkomme.“

Am Sonntag mal normal ernähren?

Um seinem Team sportlich vollumfänglich zu helfen, würde er aber sogar das Fasten aussetzen. „Ich bin am Überlegen, für Sonntag mal normal zu essen und trinken, um körperlich auf der Höhe zu sein“, erzählt er.

FUSSBALL IM KREIS

Landesliga West: u. a. TSC Zweibrücken - FC Schmittweiler-Callbach (So, 15)

Bezirksliga Westpfalz: u. a. SV Palatia Contwig - SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler, SV Battweiler - FV Olympia Ramstein (Mi, 19)

A-Klasse PS/ZW: TSC Zweibrücken II - SVN Zweibrücken (So, 12.45), SV Martinshöhe - FC Fehrbach, SG Heltersberg/Geiselberg - TV Althornbach, FK Clausen - SV Hermersberg II, SG Rieschweiler II - SV Trulben, FK Petersberg - TuS Erfweiler (alle So, 15), SG Weselberg/Linden - SV Lemberg (So, 15.30), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken - SG Maßweiler/Höhmühlbach (So, 16.15)

A-Klasse KUS-KL: u. a. SV Miesau - SG Bechhofen/Lambsborn (So, 15)

B-Klasse PS/ZW West: SV Battweiler II - SV Bottenbach (So, 12.45), SV Martinshöhe II - SV Ixheim (So, 13), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - TuS Winzeln (So 14), SV Obersimten - SV Großsteinhausen, SV Hochstellerhof - SSV Höheinöd, SV Hornbach - FC Höheischweiler (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach - SV Gersbach (So, 15.15), Hilster SV - SC Stambach (So, 15.30), SV Hochstellerhof - SG Knopp/Wiesbach (Mi, 19), SV Hornbach - SV Gersbach (Mi, 19.30)

C-Klasse PS/ZW West: FK Petersberg II - SV Ixheim II (So, 12), SV Palatia Contwig II - SG Thaleischweiler-Fröschen, SG Knopp/Wiesbach II - SG Maßweiler/Höhmühlbach II (beide So, 13), SV Großsteinhausen II - SVN Zweibrücken II, FC Kleinsteinhausen - SG Höhfröschen/Rieschweiler III, TuS Wattweiler - TSG Mittelbach (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach II - SG Höhfröschen/Rieschweiler III (Do, 19)

Frauen-Landesliga Mitte: u.a. FV Freinsheim - SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler (Sa, 18)

A-Junioren-Landesliga Gruppe B: u. a. TuS Hohenecken - SG Contwig/Ixheim (Sa, 18)

B-Junioren-Landesliga Gruppe B: u.a. SV Ixheim - JSG Otterbach (Mo, 19.30)