Sie bringen ein Stück Irish Pub und zugleich Rock-Arena in die Zweibrücker Eventhalle: Double Shot, das sind Sänger Stefan Hoor und Oliver Brill am Cajon. Und an diesem Samstag spielten sie wegen des durchwachsenen Wetters tatsächlich in der Eventhalle, nicht wie sonst im Hof. Die 40 Zuhörer begeistern sie mit ihren starken Stimmen und mit ihrer Leidenschaft.

Mit starkem Rock, Country- und Folk-Sogs punkten sie bei ihren Zuhörern. Sie kommen schon ein bisschen Cowboy-mäßig rüber, die beiden Musiker aus Hornbach, deren Band seit