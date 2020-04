Die Zweibrücker Sängerin Efe singt am Sonntag um 18.30 Uhr für die Bewohner ihrer Straße in Rimschweiler. Am Silberberg 7a wird sie stehen und etwa eine halbe Stunde singen. Die 1972 in Nigeria geborene stimmgewaltige Sängerin singt Blues, Gospel und Populäres und zeigt ihre selbstgenähten afrikanischen Masken.