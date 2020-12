Der Erste Golfclub Westpfalz (EGW) aus Rieschweiler-Mühlbach hat sein Damen-Zweitligateam verstärkt: Patrizia Schäfer wechselt vom GC Rheinhessen, für den sie seit 2016 in der Zweiten Bundesliga spielt, auf den Hitscherhof.

In der deutschen Jugendrangliste liegt die 19-Jährige aus Gauersheim (Donnersbergkreis) auf dem zehnten Platz. Mit ihrer Verpflichtung konnten die EGW-Verantwortlichen eine junge, dennoch schon erfahrene Zweitligaspielerin an Land ziehen. Wie künftig auch die EGW-Top-Spielerin Katja Müller (Pirmasens) und bereits Sophie-Charlott Hempel (Pirmasens) studiert die Rheinhessin in den USA. Sie hat es an die Angelo State University (ASU) im texanischen San Angelo, südwestlich von Dallas, verschlagen.

Neben Siegen beim Rheinhessen Young Masters erreichte Patrizia Schäfer viele Top-Platzierungen bei anerkannten Wettbewerben in Deutschland. „Beim GC Rheinhessen gab es eine Auflösung“, erklärt EGW-Teamkapitän Andrea Pfersdorf den Anstoß, wieso der Wechsel jetzt kurzfristig zustande kam. „An Patrizia Schäfer waren wir schon etwas länger dran“, verdeutlicht Pfersdorf. Die Kontakte Schäfers zu Müller und Hempel gaben mit den Ausschlag. „Sie passt menschlich sehr gut in unser Team“, sagt der Kapitän.