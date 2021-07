RIESCHWEILER-MÜHLBACH. Nahe Köln, beim Marienburger GC, tritt der Erste Golfclub Westpfalz in der Zweiten Bundesliga am Sonntag zum dritten Spieltag der Saison an. Beim Tabellenführer herrscht Optimismus. „Die Mädels sind gut drauf und auch recht heiß auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spielwochenende“, sagt EGW-Teamkapitän Andrea Pfersdorf.

„Ich kann die anderen Teams aber noch nicht einschätzen. Vielleicht haben sie ihr Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft“, glaubt Pfersdorf, die am kommenden Spielwochenende coronabedingt immer noch auf Caddys, ausgenommen Ersatzspielerinnen und Teamkapitän, verzichten muss.

Beim Marienburger GC setzt Pfersdorf auf das Team der ersten beiden Saisonspiele: Katja Müller, Sophie-Charlott Hempel, Maxime Holletschek, Marie Martin, Partizia Schäfer, Inga Nahtz, Marie Baertz, Christine Baeck und Beate Hess.

Holletschek und Martin zuletzt überzeugend

Überzeugen konnte Maxime Holletscheck am vergangenen Wochenende auch beim Vorentscheid zu den nationalen Meisterschaften, als sie drei starke Runden spielte und sich in der Altersklasse 18 den zweiten Platz sicherte. „Sie hat fulminante Runden gespielt“, lobt Pfersdorf, die auch den siebten Rang von Marie Martin bei den AK 16 hervorhebt.