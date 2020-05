Auch der zweite Spieltag der Deutschen Golfliga (DGL) ist inzwischen abgesagt worden. Der für den 30./31. Mai vorgesehene Spieltermin musste von der Bundesliga bis zur Landesliga eingestampft werden. Davon betroffen sind auch die Zweitliga-Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) in Rieschweiler-Mühlbach.

Muss auch der dritte Spieltag am 21. Juni gestrichen werden, gibt es laut Deutschem Golfverband in diesem Jahr keine Saison, sodass die Damen des EGW im Jahr 2021 wieder in der Zweiten Bundesliga starten dürften. Ob am 21. Juni gespielt werden kann, entscheidet sich fünf Wochen vor dem Spieltermin. Ebenfalls abgesagt wurde inzwischen der Mädchen- und Jungen-Länderpokal sowie der Länderpokal der Altersklasse 50.