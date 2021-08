Nachdem am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr morgens ein Großbrand auf einem Homburger Recyclinghof in den Rohwiesen ausgebrochen ist, brannte es in der Nacht zum heutigen Mittwoch auf einem zweiten Recyclinghof an der Homburger Remise. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr wurde der Brand gegen 23 Uhr am Dienstagabend gemeldet, im Einsatz waren sieben Fahrzeuge der Homburger Feuerwehr.