Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mannschaftsaktivitäten ruhen bei der Pferdesportgemeinschaft Voltigieren Zweibrücken. Der zweite Lockdown in diesem Jahr trifft erneut die Pferdeturner besonders hart. Das ist bitter für den Verein, der sich am neuen Standort in Einöd gerade eingerichtet und den Trainingsbetrieb aufgenommen hatte.

„Es muss irgendwie weitergehen. Ein weiteres Jahr ohne Wettkämpfe ist der Tod des Gruppenvoltigierens“, sagt Barbara Köhler. Die 33-jährige Physiotherapeutin und ihr Verein,