Ganz schön torreich ging die C-Klasse-Partie zwischen dem SVN Zweibrücken II und dem SV Hornbach am Sonntagmittag beim ersten Aufgalopp nach der Winterpause zu Ende. 4:3 (1:3) hieß es am Ende der 90 Minuten für die Gastgeber. Wie in der Vorrunde konnten die Hornbacher dabei eine Führung nicht ins Ziel bringen.

Die ersten, die am Sonntag nach der langen Winterpause im Wettkampf-Modus ankamen, waren die Gäste. Ihr mitspielender Trainer Philip Jakob hatte vor der Begegnung angesagt, dass man sich