Weil sein Mitbewohner zu laut hustete, setzte ein junger Afghane die gemeinsame Wohnung auf dem Kirchberg in Brand. Am Freitag fiel am Landgericht Zweibrücken das Urteil.

Die Betonhäuschen auf dem Zweibrücker Flugplatz kosten den Steuerzahler 18.000 Euro pro Monat. Das ändert sich in den nächsten Monaten.

Ein Hühnerleben in der Eierproduktion kann grausam sein. Manche Legehennen bekommen aber eine zweite Chance: Über Verena Sand aus Clausen werden sie in gute Hände vermittelt.

Am Ixheimer Kirchberg gehe es hauptsächlich um die Interessen eines Privatmanns, der dort einen großen Teil der Grundstücke besitzt. Das sagt einer der Kläger im Rechtsstreit.

Die Umgehungsstraße Rodalben (Landesstraße 497) ist in die Jahre gekommen: An allen vier Brücken müssen die Übergangskonstruktionen getauscht werden.

Eine Woche Geschwindigkeitskontrollen in Zweibrücken. In einer Straße waren besonders viele zu schnell. Was die Polizei gegen Raser tun will.

Die Europäische Union und das Land Rheinland-Pfalz stellen Millionen für die Förderung des ländlichen Raums zur Verfügung. Das passiert mit dem Geld vor Ort.

Auf dem Zweibrücker Tadano-Werksgelände mussten Bäume weichen. Nachbarn üben Kritik. Demnächst steht bei dem Unternehmen noch eine weitere Rodung an.

An der Kreisstraße zwischen Herschberg und Thaleischweiler-Fröschen steht ein seltenes Stück Geschichte. Was es mit dem Stundenstein auf sich hat.

Beim Glasfaserausbau für private Nutzer passiert derzeit nichts in der VG Waldfischbach-Burgalben. Die Deutsche Glasfaser hofft, die Arbeiten im Mai aufnehmen zu können.

Das Neubaugebiet Hirtengarten in Rimschweiler ist fertig erschlossen. Bauen will dort aber niemand.

Ein zuletzt angeschlagener FKP-Torjäger ist wieder fit, ein anderer dürfte es bald wieder sein. Am Samstag gastiert der Oberliga-Erste bei einem sehr heimstarken Team.

Kommt in Rimschweilers Ortsdurchfahrt Tempo 30 in den Nachtstunden? Der Ortsbeirat hat dafür die Ampel auf Grün gestellt. Der Stadtrat muss nicht gefragt werden.

Seit 1. Januar ist Christian Koob neuer Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses. Redakteur Guido Glöckner hat den 40-Jährigen nach seiner ersten Bilanz gefragt.