Der Heimatverein 1998 Rieschweiler-Mühlbach lädt für Sonntag, 9. August, zur zweiten Bankräuber-Tour ein. Geplant ist die Tour F, die an Naturdenkmälern wie der Alten Eiche und dem Trillerfelsen vorbeiführt. Der Verein hatte im vergangenen halben Jahr mehr als 60 Bänke in der Umgebung repariert, gestrichen und freigeschnitten. Dabei sind sechs Wanderrouten entstanden. Außerdem hat die Tour so auch ihren Namen erhalten: Bankräuber. Bankräuber deshalb, weil die Bänke oder wichtige Teile kurzerhand für einige Tage zur Reparatur verschwunden waren. Die erste Tour mit 60 Teilnehmern war laut Christina Haas, Schriftführerin und Pressewartin des Vereins, sehr gut besucht. Die zweite Tour startet laut Haas am Sonntag um 14.30 Uhr an der Bank 1 am Bahnhof und steuert zunächst Bank 56 am Bouleplatz an, wo gegen 15 Uhr weitere Wanderer zur Tour stoßen können. Es wird unterwegs auch eine kurze Verschnaufpause mit Kaffee und Kuchen geben. Die Tour endet wieder im Dorf, gegen 17 Uhr. Danach gibt es noch Bratwürste und Getränke im Biergarten des Birkenhofs.