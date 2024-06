Zwei Fälle von mutmaßlichen Autofahrten unter Drogeneinfluss hat die Polizei vom Dienstag aus Zweibrücken gemeldet. Um 14.40 Uhr kontrollierten Beamte in der Bitscher Straße eine 35 Jahre alte Autofahrerin, bei der sie den Einfluss des Haschisch-Wirkstoffs THC vermuteten; das selbe war bei einem 50-Jährigen der Fall, den die Polizei um 19.45 Uhr mit seinem Auto in der Schillerstraße antraf. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Gegen sie seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Polizei informiert, dass diese in solchen Fällen in der Regel mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot endeten.