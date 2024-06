Die Polizeiinspektion Zweibrücken ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht. Am Montag, 24. Juni, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen 12 und 13.30 Uhr beim Wenden oder Rückwärtsfahren ein Garagentor in der August-Bebel-Straße beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Er hat laut Polizei einen Schaden von etwa 2000 Euro verursacht.

Auf rund 5000 Euro wird laut Polizei der Schaden geschätzt, der bei einem Unfall in der Trautmannstraße entstanden ist. Vermutlich beim Vorbeifahren habe ein Unbekannter einen am Straßenrand geparkten schwarzen Ford-Focus erheblich am linken Außenspiegel und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall hat sich zwischen Mittwoch, 19. Juni, 18.20 Uhr, und Montag, 24. Juni, 15.30 Uhr, ereignet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt Hinweise zu den Unfallfluchten unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.