Die Polizei sucht Zeugen zweier Taschendiebstähle in der Innenstadt. Am Montag wurde einer 69-Jährigen, die in einem Geschäft in der Fußgängerzone einkaufen war, zwischen 11.40 und 11.50 Uhr aus ihrer Umhängetasche, die sie mit geschlossenem Reißverschluss am Körper trug, die Geldbörse mit einem zweistelligen Eurobetrag und persönlichen Papieren gestohlen. Bereits am Samstag wurde einer 81-Jährigen, die in mehreren Geschäften in der Fußgängerzone einkaufte, zwischen 11 und 13.30 Uhr aus ihrer Jackentasche die Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und persönlichen Dokumenten gestohlen. Das teilt die Polizei mit, die in beiden Fällen um Hinweise bittet, Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.