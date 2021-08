Einem 29-jährigen Autofahrer wurde am Samstagabend gegen 21.25 Uhr die Weiterfahrt verboten, weil er sich unter Alkoholeinfluss an Steuer gesetzt hatte. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann in der Maxstraße kontrolliert, hierbei stellten die Beamten den mutmaßlichen Alkoholkonsum des Fahrers fest. Weil ein Text unter 1,1 Promille lag, erwartet den 29-Jährigen lediglich ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren. Sonntagnacht, kurz nach Mitternacht, wurde ein 55-jähriger Autofahrer in der Landauer Straße angehalten, ein Alkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 0,5 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel des 55-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.