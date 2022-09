Nach zwei Jahren Zwangspause wird im Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler am Wochenende wieder Kerb gefeiert, mit Umzügen, Live-Musik und Kerberedd. 38 Straußbuben und -mädchen laden dieses Jahr ein, davon zehn Neuzugänge.

In der Nacht zum Samstag geht es los, um Mitternacht wird die Kerb im Gasthaus „Zur Post“ angesungen. Samstagabend zieht dann ab Einbruch der Dunkelheit der Fackelumzug mit einem Dutzend Motivwagen und Fußgruppen durch die Straßen Rimschweilers. Der Zug löst sich an der Kultushalle auf, in der „The Voice of Germany“-Teilnehmer Jan-Luca Ernst mit dem Gitarristen Manuel Bastian auftritt.

Am Sonntag laufen die Straußbuben und -mädchen um 13 Uhr zum Straußumzug los, begleitet von der Guggemusik-Truppe „Weihermer Schneckenschleimer“ aus Ubstadt-Weiher, die seit Jahren regelmäßig zur Rimschweiler Kerb kommt. Nach dem Anstecken der zwei Sträuße am Gasthaus „Zur Post“ und am Sportheim wird auf dem Dach des Sportheims gegen 15 Uhr die Kerberedd gelesen. Danach, ab etwa 16.30 Uhr, spielt die „Hubbert House Band“, ab 19 Uhr gibt es Cocktails und Partymusik beim TuS Rimschweiler am Pavillon. Der TuS hat von Freitag bis Sonntag auch den Biergarten am Sportheim geöffnet.

Am Dienstag wird die Kerbeleiche bestattet

Der Montag beginnt mit den Kerbe-Frühschoppen in den Gasthäusern, später gibt es dann Lebberknepp und andere Kerbe-Spezialitäten, während die Straußbuben und -mädchen im Dorf „stänneln“ gehen, also gegen ein Ständchen an der Haustür Geld, Essen und Getränke sammeln.

Die Straußbuben und -mädchen mit den Straußmuddern Anna Hofmann und Jeanette Merkel begraben die Kerb am Dienstagabend nach einem weiteren Umzug durchs Dorf und bestatten symbolisch die Kerbeleiche. Eine Besonderheit gab es heuer bei der Werbefahrt der Straußjugend: Sie wurde erstmals im Reisebus angetreten, weil sich kein Fahrer fand für einen Traktor mit Hänger.