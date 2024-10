Die Bundesstraße 424 wird zwischen Rimschweiler und Althornbach gesperrt, und zwar ab Mitte Oktober bis zum Jahresende. Autofahrer, die von Zweibrücken aus in Richtung Hornbach wollen oder umgekehrt, müssen mit längeren Umwegen rechnen. Als Grund der Sperrung werden Bauarbeiten an der B 424/Hornbacher Straße genannt, die in Rimschweiler an der Einmündung Böhmenstraße (die zur katholischen Kirche führt) beginnen und sich bis etwa 100 Meter hinter den Ortsausgang in Richtung Althornbach ziehen. Die Vollsperrung soll von 14. Oktober bis 31. Dezember bestehen. Der Verkehr wird über die Autobahn und die L 700 über den Flugplatz umgeleitet. Während der Sperrung gilt in der Rimschweilerer Bahnhofstraße ein Halteverbot, damit dort die Busse wenden können. Die Zufahrt zum Betriebsgelände der Firma Lehner bleibt gewährleistet. Im vergangenen Jahr war der Ortseingang Rimschweiler, von Zweibrücken kommend, für mehrere Monate gesperrt, weil der Fahrbahnteiler gebaut wurde. Auch hier wurde über den Flugplatz umgeleitet, was für viel Ärger gesorgt hatte.