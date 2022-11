Das Gesundheitsamt meldet zwei weitere Todesfälle in der Südwestpfalz, die im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stehen. In Pirmasens sei ein über 90-jähriger Mann verstorben, in Zweibrücken eine Frau ungenannten Alters. 17 Covid-Patienten liegen aktuell stationär in den drei südwestpfälzischen Krankenhäusern; einer davon werde auf der Intensivstation beatmet. Bei zwei weiteren Klinik-Patienten besteht Verdacht auf Covid-19.