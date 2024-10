Wie ein Wirbelwind stürmte Svenja Voigt mit dem Degen durch die 10. offenen Saarlandmeisterschaften und erkämpfte sich in St. Ingbert die Goldmedaille.

Am Sonntag war die gesamte achtköpfige VTZ-Mannschaft perplex, als Svenja Voigt bereits in der Vorrunde couragiert mit dem Degen Siegtreffer auf Siegtreffer und damit die gesamte Damen-Elite unter Druck setzte. Als Erste ging die Zweibrückerin nach der Vorrunde ungefährdet in die K.o.-Direktausscheidung, wo nun auf 15 Treffer statt fünf Treffer gefochten wurde. Nach dem Achter-Tableau stand die VTZ-Athletin im Halbfinale Franka Oberkircher von der TGM Mainz-Gonsenheim gegenüber, die sie klar mit 15:5 schlug.

Auch im Finale gegen Kathrin Nicolay vom Fechterring Hochwald, einer Degen-Hochburg im Saarland, bestimmte die VTZlerin nach anfänglichem Abtasten das Gefecht und gewann deutlich mit 15:6. Als frischgebackene Saarlandmeisterin konnte die Westpfälzerin damit auch die höchste Punktzahl für die Südwestdeutsche Rangliste verbuchen, dazu Goldmedaille und Pokal auf dem Siegerpodest entgegen nehmen. Die Freude über ihren Coup war auch bei den VTZ-Trainern Volker Petri und Peter Conzelmann groß.

Cem Schneider gewinnt Bronze in U13-Klasse

Cem Schneider Foto: Petri

Tags zuvor hatte VTZ-Nachwuchsfechter Cem Schneider in der Rohrbachhalle im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach bereits die Bronzemedaille gewonnen. Beim Mini-Degen-Cup landete Schneider in der Vorrunde auf Rang vier. In der Achter-K.o.-Direktausscheidung stand er dann Jannis Fuchs vom Fechterring Hochwald auf der Planche gegenüber. In einem spannenden und nervenaufreibenden Gefecht gewann der Niederauerbacher Schneider 10:8. Im Halbfinale unterlag Schneider dann gegen Gabriel Debeauvais (TSG Friesenheim) 5:10, was Rang drei und Bronze bedeutete. Im Finale unterlag der Friesenheimer mit 9:10 gegen Niklas Laub vom TV Homburg.

Die Aktiven der VT Zweibrücken bei den Saarlandmeisterschaften mit dem Degen, von links Stefan Rossbach, Cornelius Dort, Alexey Tarasov, Gregor Euskirchen, Raphael Stelzer und Sebastian Henning. Foto: Petri

Bei den aktiven Degenfechtern hatten die sechs Festhallen-Sportler Cornelius Dort, Gregor Euskirchen, Sebastian Henning, Stefan Rossbach, Raphael Stelzer und Alexey Tarasov keinen leichten Stand gegen die südwestdeutsche Konkurrenz aus Hessen, vom Mittelrhein, aus Nordbaden sowie Ranglistenfechter aus Frankreich und Luxemburg. Am weitesten kam Euskirchen, der nach der 11:15-Niederlage im 16er-Tableau gegen Felix Molter (Fechterring Hochwald) Platz 13 belegte. Aufs 32er-Tableau schafften es noch Alexej Tarasov (Platz 22, nach 12:15 gegen den Saarbrücker Mattis Hollendiek), Raphael Stelzer (Platz 24, nach 6:15 gegen den Frankenthaler Florian Gaschott), Stefan Rossbach (Platz 25, nach 8:15 gegen Constantin Banowitz vom Fechterring Hochwald) und Cornelis Dort (Platz 31, nach 5:15 gegen den späteren drittplatzierten Homburger Lars Imbsweiler). Dorts erreichte Ranglistenpunkte zählen aber für seine U20-Rangliste. Auf Rang 40 landete U17-Fechter Sebastian Henning.

Gelegenheit zur Revanche haben die für VTZ-Musketiere indes schon bald beim Heimspiel: Am 16./17. November ist die VT Zweibrücken zum 31. Mal Ausrichter der offenen Südwestdeutschen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften.