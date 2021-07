SAARBRÜCKEN. Die Zweibrückerin Isabelle Schütt, früher auch für die Tischtennisvereine BTTF Zweibrücken und den TTC Nünschweiler an der Platte, hat sich erneut für die deutschen Meisterschaften im Tischtennis qualifiziert. Die Angriffsspielerin des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken-TT gewann in Saarbrücken das Finale beim Qualifikationsturnier des saarländischen und pfälzischen Verbandes gegen Magdalena Hübgen vom TTC Wemmetsweiler in vier Sätzen.

In der Vorrunde siegte Schütt gegen ihre frühere Mannschaftskameradin Karina Gefele in vier Durchgängen und gegen die Regionalliga-Spielerin Nina Merkel (TSG Kaiserslautern) deutlich in drei Sätzen. Im Halbfinale bekam sie es dann erneut mit einer Spielerin der TSG Kaiserslautern zu tun: Ihre frühere Mitspielerin Sarah Badalouf bezwang sie mit 11:9, 11:7 und 11:5. Im Endspiel war , wie schon bei der vergangenen Qualifikation zur nationalen Meisterschaft, Magdalena Hübgen, die für den TTC Wemmetsweiler startet, Schütts Gegnerin.

Hübgen und Schütt sind Dauerkonkurrentinnen und standen sich in den vergangenen Jahren regelmäßig bei sämtlichen Turnieren des Saar-Verbandes gegenüber. Nach verlorenem ersten Satz siegte Schütt in der Sporthalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule in den folgenden Durchgängen gegen die hochtalentierte Offensivspielerin Hübgen mit 11:6, 11:8 und 11:2 und sicherte sich wie schon in den Vorjahren ein Ticket für die deutschen Meisterschaften in Bremen am 28./29. August.