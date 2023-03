Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur um Haaresbreite hat Lucie Molitor vom DAV Zweibrücken am Wochenende den Titel bei der Offenen Rheinland-Pfalzmeisterschaft im Lead im Pfalz Rock Frankenthal verpasst. Mit ihrem zweiten Platz war sie zufrieden, übte aber auch Selbstkritik.

„Die Platzierung ist okay, aber ich bin mit meinem Klettern nicht so zufrieden“, bekannte die 21-Jährige, die im Finale als drittletzte Starterin den anspruchsvollen Parcours in Angriff nahm.